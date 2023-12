Reprodução - Instagram - 24.12.2023 Gio e Bruno Gagliasso com a família no Natal 2024





Então é Natal... e o que você fez? Bom, você, nós não sabemos, mas os famosos registraram tudo para os fãs. Neste domingo (24), celebridades brasileiras como Neymar Jr, Ivete Sangalo, Deborah Secco, Bruno Gagliasso, Anitta e preta Gil mostraram a ceia natalina e looks arrasadores.



Neymar iniciou o dia com um ensaio em família ao lado dos filhos, Davi Lucca, de 12 anos, Mavie, de dois meses, e da ex-mulher, Bruna Biancardi. O craque da Seleção Brasileira mostrou detalhes do primeiro Natal de Mavie.

Deborah Secco apostou no vestido vermelho, cor clássica do Natal, para a noite de domingo e posou ao lado da filha, Maria Flor. Bruno Gagliasso e Gio Ewbank fizeram um lindo ensaio familiar ao lado dos filhos.





Em Londres, Maria Beltrão, apresentadora do "É de Casa", da Globo, registrou o Natal ao lado do marido. Já Gaby Amarantos mexeu com os fãs ao surgir com um laço enorme e brincar com o look. "Botei um lacinho para servir feliz natal", se divertiu a cantora.

Eliezer e Viih Tube encantaram os fãs com fotos ao lado da pequena Lua. Carolina Dieckmann apostou em um look total vermelho, enquanto Luciana Gimenez propôs um look mais ousado para a noite.

Veja as fotos dos famosos no Natal 2023: