Reprodução Atriz Claudia Alencar

A atriz Claudia Alencar apresentou melhora diante do quadro de infecção bacteriana grave. O boletim médico desta segunda-feira (25) aponta que a artista será submetida a testes para reduzir a sedação. A artista está internada desde o dia 17 de dezembro e teve que passar por cirurgia no último domingo (24).

"A Sra. Claudia G Alencar apresentou significativa melhora nas últimas horas. Ao longo do dia de hoje, passará por alguns testes, com o objetivo de reduzir sua sedação e retirá-la da ventilação mecânica", diz o comunicado do Hospital São Vicente, no Rio.

O caso de Claudia ganhou notoriedade após o filho da artista, Yann Hatchuel, expor ao O Globo que a mãe enfrentava estado grave na CTI. A infecção bacteriana ocorreu pouco menos de dois meses após a artista realizar uma cirurgia na coluna.

No último domingo (24), a atriz foi submetida a uma cirurgia para retirar a secreção que estaria causando a infecção.