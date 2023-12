Reprodução - Instagram - 24.12.2023 Natal de Neymar, Mavie e Biancardi





Neymar abriu um álbum de fotos, neste domingo (24), celebrando o Natal ao lado de Bruna Biancardi, os filhos Mavie, de 2 meses, e Davi Lucca, de 12 anos, e alguns amigos próximos à família.

"Feliz Natal", escreveu Neymar para os fãs e amigos através das redes sociais. No álbum de fotos, o jogador da Seleção Brasileira aparece ao lado da ex Biancardi em um ensaio fotográfico com a pequena Mavie.

Bruna escolheu um vestido longo vermelho para a ocasião, enquanto Neymar surgiu de camisa vermelha, bermuda branca e tênis. Diversos famosos interagiram com o craque. "Feliz natal! Deus abençoe essa linda família", desejou a cantora e ex-BBB Marvilla. Zé Love, jogador de futebol, também comentou. "Deus abençoe você e sua família sempre irmão", disse.

