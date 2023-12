Reprodução - Instagram - 23.12.2023 Sheila Mello comemora chegada do verão

Sheila Mello, ex-dançarina do grupo É o Tchan, comemorou a chegada do verão, na noite de sexta-feira (23), com uma sequência de fotos de biquíni. Os registros renderam diversos elogios para Mello nas redes sociais.



"Bem piscina, praia, mar e sol para celebrar a chegada de mais um verão! A nova estação se inicia hoje e só espero que seja piedosa! Não esqueçam de se hidratar bastante e do protetor solar", alertou Sheila Mello.





As fotos deixaram os fãs agitados. "Não tem explicação, cada dia que passa você fica mais e mais maravilhosa", comentou um. "Linda de viver! Um calor desse só uma piscina pra refrescar!", sugeriu outro fã da loira.





Famosas como Luiza Possi e Leilah Moreno também elogiaram Sheila Mello. "Linda", comentou Possi. "Arrasou, mulher", registrou Leilah na sequência de fotos da dançarina.

Em outubro deste ano, Sheila Mello passou por uma cirurgia para a retirada de uma hérnia, além de reverter uma diástase abdominal, condição em que os músculos abdominais ficam separados.

Os protocolos realizados trataram de flacidez de pele nas regiões de costas, glúteo, abdômen e braços realizados. O procedimento custou R$ 80 mil.