A cantora Luiza Possi apareceu abalada nas redes sociais, na tarde deste domingo (24), para lamentar a morte do pianista Ivan Teixeira, com quem Possi trabalhava há 19 anos.

"Queria muito estar aqui para dizer, 'Feliz Natal', mas estou aqui para dizer que hoje é um dos dias mais tristes da minha vida. É o dia em que venho dar a notícia que faleceu, acidentalmente, uma das pessoas mais importante da minha vida, Ivan Teixeira, meu pianista há 19 anos e grande parceiro da vida", informou Possi.

Possi relembrou a parceria com Ivan Teixeira que, segundo ela, ia além dos palcos. "Tenho um enorme carinho Helena e Bia. O Ivan foi um exemplo de um homem que lutou por sua felicidade. Deixou de ser publicitário para ser pianista. No final da vida, sem saber que era final, viveu um grande amor. Não se privou de nada. O Ivan era um exemplo. Ele era a alma da minha banda, a alegria das nossas vidas e dias. Vou sentir uma falta enorme dele. Quero deixar as condolências a família, amigos e a minha banda, que deve estar passando por uma dor muito grande e em estado de choque, assim como eu", desabafou.

Nos comentários do desabafo de Luiza Possi, famosos e amigos comentaram a perda. "Meus sentimentos", disse Thelminha, campeã do BBB 20. "Que tristeza.. Meus sentimentos a você Lu, aos familiares e amigos!", escreveu a cantora Paula Mattos. "Meus sentimentos, querida! Sinto muito.", escreveu a também cantora Roberta Campos.





A causa da morte de Ivan Teixeira não foi divulgada. O iG Gente tenta contato com a equipe do pianista e a matéria será atualizada após o recebimento das informações.