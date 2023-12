Reprodução - Globoplay - 24.12.2023 Boninho





Ana Castela, artista mais escutada do país em 2023, dividiu opiniões ao participar do amigo oculto do Fantástico, neste domingo (24), e presentear Boninho, diretor da Globo, com um chapéu de fazendeiro.



Na web, diversos telespectadores julgaram o presente como ruim. Muita gente também fez referência ao reality "A Fazenda", principal concorrente do "BBB", comandado por Boninho.





"Ana Castela dando um chapéu horroroso pro Boninho", comentou uma internauta. "Que presente horroroso o boninho ganhou, por isso eu detesto amigo oculto", analisou um fã.

"Achei que o presente da Ana Castela pro Boninho foi um afronte por causa do reality rural", alertou outro, falando de A Fazenda, da Record. "o amigo oculto do fantástico fazendo boninho usar chapéu de boiadeiro/fazendeiro. isso que é um big crossover entre realities shows", se divertiu outra. "O Boninho ganhando chapéu de peão foi a melhor...deve ter odiado. Será que lembrou da F15?", comentou outro.

Veja mais memes e reações:

o amigo oculto do fantástico fazendo boninho usar chapéu de boiadeiro/fazendeiro. isso que é um big crossover entre realities shows 😂 #Fantástico pic.twitter.com/jPEVJ11Sda — escrava da OAB (@thaiisportela) December 24, 2023





Boninho vai pra fazenda 16

Ja esta ate com chapeu de roça boiadeiro fazendeiro kkkkk

Amigo oculto #Fantastico — 🍮 (🐈‍⬛💋) (@polemiquinhafp) December 24, 2023





Boninho ganhando um chapéu #Fantastico pic.twitter.com/r7KOs8djX6 — sobrevivo por pura ansiedad (@ara45063791) December 24, 2023





pelo amor de deus o boninho ganhou um chapéu de boiadeiro da ana castela no amigo oculto do fantástico kkkkkkkkkk pic.twitter.com/oHDDsQPamY — craque jessiva (@13h25m) December 24, 2023