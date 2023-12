Reprodução/Instagram Anitta posa de biquíni em Aspen, no Colorado (EUA)

A cantora Anitta divertiu os seguidores, neste domingo (24), véspera de Natal, ao revelar um perrengue chique da família. Anitta pediu ajuda aos fãs, através das redes sociais, para uma emergência pop: a falta de salgadinhos para a ceia natalina.



Segundo a cantora, ela convidou mais pessoas do que o planejado para a festa desta noite. "Gente, estou com uma emergência pop. Preciso de salgadinhos, me ajudem aí. A gente chamou muita gente para o Natal. Tenho a mania de chamar todo mundo que não tem família para cá. Eu empresto minha família e o cara falou que não tem mais salgadinho. Quem tem salgadinho? Eu dou o arroba [divulgação na rede social] e dou o pagamento, vou dar duas coisas", disse Anitta, aos risos.





Na lista da família da cantora, os salgadinhos preferidos foram coxinha, kibe, camarão e bolinha de queijo. "Eu pago e dou um arroba [divulgação na rede social] pela emergência. Ajuda a gente, gente", reforçou Anitta.

Anitta voltou ao Brasil após uma viagem pela cidade de Apsen, no Colorado (EUA). Durante o período de descanso, a cantora compartilhou alguns registros de momentos de diversão em meio a neve.

