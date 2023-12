Globo/ Fábio Rocha Jão e Roberto Carlos





O especial de fim de ano do cantor Roberto Carlos foi exibido pela Globo na noite de sexta-feira (22) e contou com convidados especiais como Paulo Vieira, Luisa Sonza, Ana Castela, Fábio Jr e o cantor pop Jão.



Ao escolher a faixa "Me Lambe" para cantar ao lado de Roberto Carlos, Jão dividiu a web e tornou a música um dos assuntos mais comentados das redes sociais na manhã deste sábado (23).

"Gente me desculpa, mas que música ruim", disse um internauta. "O Jão tinha que ter cantado 'Alinhamento Milenar' que tem até sample natalino, não essa música de tiktok 'Me Lambe'", reclamou outro. "Jão cantando Pode me lamber no especial do Roberto Carlos é a coisa mais aleatória de 2023", opinou outro.

A reação de Roberto Carlos ao ouvir "Me Lambe" também chamou a atenção dos telespectadores e virou meme na web.



Apesar de dividir a web, Jão elogiou Roberto Carlos e o convite feito. "Todos somos muito musicais na minha família, principalmente, a minha avó. Ela me ensinava muito sobre música através das composições do Roberto Carlos. Acho que todo artista brasileiro cresce esperando pelo momento de ir ao Especial dele. É como se fosse um rito de passagem. O Roberto Carlos é uma figura muito icônica da nossa cultura. Está sendo um marco muito grande para mim", afirma o artista.