Reprodução César Tralli encontra carta da mãe já falecida e emociona: 'Presente'

O apresentador do Jornal Hoje, César Tralli, encantou os seguidores com uma carta especial que encontrou. Neste sábado (23), data que completou 53 anos, o jornalista leu uma mensagem deixada pela mãe Edna Tralli, que morreu em 2022 após sofrer um acidente aéreo no interior de São Paulo.



"Meu filho, em todos os momentos de sua filha, lembre-se sempre a humildade, a simplicidade e a ética profissional têm que caminhar lado a lado com você. E não se esqueça de, todos os dias, agradecer a Deus e rezar pelo seu anjo da guarda. Use sempre na sua vida profissional e pessoal o bom-senso e o equilíbrio e faça tudo com amor, com muito amor. A família, os amigos e os companheiros são pessoas muito importantes na sua vida e você é muito importante para você mesmo", diz o trecho.

Continua: "Não se esqueça nunca de você. Se dê prazeres de coisas bonitas e gostosas, se faça feliz. Peça a Deus para estar sempre do seu lado e para que todos que se aproximarem de você sintam a presença dele, na alegria, no sorriso, na bondade, na caridade e no amor".

O jornalista terminou o vídeo emocionado com a mensagem da mãe. "Lindo, né? Isso, sim, é aquele presente que veste o coração para o resto da vida".

Na legenda da publicação, César Tralli explicou que a carta foi escrita para ele em 1995, na véspera do aniversário de 25 anos. O jornalista tinha se mudado para Londres há poucos meses, com a missão de assumir o posto de correspondente internacional.