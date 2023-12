Reprodução/Instagram Preta Gil sai em defesa de Naiara Azevedo

Preta Gil usou suas redes sociais para sair em defesa de Naiara Azevedo, na tarde desta sexta-feira (22), após a repercussão da apresentação durante o programa Encontro, da TV Globo.

A cantora deixou um comentário em uma publicação do perfil Alfinetei, repudiando a postagem feita pela página e o destaque dado aos comentários que criticavam a voz de Naiara que, segundo ela, “incitam o julgamento e o ódio”. Preta ainda questionou o porquê de seu comentário ter sido apagado.

"Ela está com gastrite, ela disse no programa, isso afeta as cordas vocais, não entendo esse tipo de post, juro, a mulher tá sofrendo, passando por problemas pessoais seríssimos, não precisa desse julgamento, além de tudo, equivocado! Só acho, mesmo", escreveu Preta, lembrando que a sertaneja está enfrentando uma batalha judicial contra o ex-marido por denúncia de violência doméstica.

Em seguida, os administradores da página deram destaque ao comentário de Preta. Segundo a página, a artista teria repudiado os internautas que estariam questionando a voz de Naiara Azevedo durante o “Encontro”. Contudo, Preta fez questão de esclarecer que seu repúdio era direcionado à visibilidade que a página está dando aos julgamentos contra Naiara.

"Eu repudiei o post que vocês fizeram que incitaram o julgamento e ódio nos comentários, e ainda apagaram meu comentário", escreveu Preta nos stories.