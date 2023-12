Reprodução/Instagram Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso levam filhos a jogo de basquete nos Estados Unidos

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estão em viagem de férias com os três filhos, Titi, de 10 anos, Bless, de 8, e Zyan, de 3, na Flórida, Estados Unidos, e aproveitaram a oportunidade para assistirem ao primeiro jogo de basquete americano. A modelo compartilhou alguns registros do momento de lazer em famílias, enquanto acompanhavam a partida entre Orlando Magic e Miami Heat, que ocorreu na última quarta-feira (20).

"Que experiência!!! A primeira vez a gente nunca esquece!!! Tivemos direito a foto na quadra, camarote com vista, e muita animação das crianças! Nunca pensamos que as crianças iriam curtir tanto um jogo de basquete! Todos vibrando e atentos ao jogo!", escreveu Giovanna.

Ela ainda contou para qual equipe a família estava torcendo e que, por acaso, acabou vestindo as crianças com as cores da equipe adversária. “Dessa vez torcemos pro Orlando Magic… (e sem querer vestimos as crianças de vermelho, que é a cor do time oposto). O importante é que foi lindo! Foi demais! Todos queremos mais! Experiência incrível!!!", completou a apresentadora.