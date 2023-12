Reprodução Ivete Sangalo ousa com troca de looks luxuosos em show de 30 anos

A cantora Ivete Sangalo 'abalou' a noite desta quarta-feira (20) durante o show especial de comemoração dos 30 anos de carreira. A artista lotou o Maracanã, no Rio de Janeiro, para relembrar os sucessos lançados nas últimas três décadas. Com a produção digna de grandes eventos, Ivete ousou com a troca de looks, selecionando modelos luxuosos de grife italiana.

A cantora preparou figurinos especiais para exaltar as diversas épocas da carreira. Do carnaval de Salvador às músicas mais tranquilas, Ivete apareceu vestindo modelos soltos, brilhosos, sensuais e com muitas plumas.









O show também contou com participações especiais como a da cantora Ludmilla e Andreas Kisser.

A cantora ainda elegeu dois figurinos da grife italiana Dolce & Gabbana. O primeiro modelo entrega formatos futuristas, muito couro preto brilhante e um decote ousado.

A segunda escolha reflete um imaginário sensual e latino, sendo representado por um vestido vermelho vibrante semiaberto com muitos babados.