Denise Rocha, modelo e ex-participante de "A Fazenda", voltou a surpreender os seguidores, nesta segunda-feira (18), ao apresentar um ensaio sensual em clima de Natal.



Após gastar R$ 600 mil para mudar o visual, Denise surgiu vestida de árvore de Natal, segurando uma caixa de presente para os fãs que assinam os conteúdos da ex-Furacão da CPI em uma plataforma de conteúdo adulto.

"Uma árvore de Natal que todos vão querer levar pra casa", comentou uma seguidora. "Até vejo a árvore não como ornamento do natal, mas como o presente que pedi na cartinha que escrevi pro Papai Noel", comentou outro. "Vem trazer meu panetone mamae Noel", ousou um seguidor.

A modelo já realizou procedimentos como peeling de fenol para rejuvenescer o rosto, retirou o ácido hialurônico e refez preenchimento labial e harmonização facial para apresentar uma nova fase aos fãs.





Por que "Furacão da CPI"?

Denise Rocha se envolveu em uma polêmica no meio político e, por isso, foi chamada de "Furacão da CPI". Em 2012, ela teve um vídeo íntimo vazado e assistido por parlamentares durante uma sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI do Cachoeira), que investigava a atuação do empresário de jogos ilegais conhecido como Carlinhos Cachoeira.

Por conta da repercussão, ela ganhou fama, chegou a ser capa da revista "Playboy", em setembro de 2012, e foi musa da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, do Rio de Janeiro.