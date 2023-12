Divulgação/Marvel Ator do Marvel, Jonathan Majors, é culpado de agredir e assediar ex-namorada

Nesta segunda-feira (18), Jonathan Majors foi declarado culpado em julgamento por agressão imprudente de terceiro grau e assédio contra a ex-namorada perante o tribunal em Nova York, nos Estados Unidos.

Apesar disso, o ator da Marvel foi inocentado de agressão intencional de terceiro grau e assédio agravado.





Grace Jabbadi acusou o ex-namorado de agressão em março deste ano. Na época, o astro chamou a polícia ao encontrar a mulher inconsciente. Ele foi preso após serem encontradas feridas e um dedo quebrado nela.

O júri chegou ao veredito após três duas de deliberações. A sentença deve ser determinada em 2024.

Jonathan Majors é conhecido pelos papéis em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania e Loki, da Marvel, e da franquia Creed.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: