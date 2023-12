Reprodução / Instagram Caracterização de personagem de José Loreto para nova série leva cinco pessoas

José Loreto apareceu nos stories de Gabriel Santana com cinto pessoas em volta dele colando tatuagens pelo corpo. Os desenhos fazem parte do personagem que o ator interpreta na nova série do Star+, “Vida de Jogador”.

"Cinco pessoas para a caracterização do Loreto", contou Gabriel. "Assim demora uma hora, imagina se fosse uma só", respondeu José Loreto.

"Vocês acham que caracterização é mole?", escreveu o ex-BBB no Story.

A série, ainda sem data de estreia, conta a história de um atleta que é contratado por um canal para participar de um programa esportivo após não poder mais jogar por causa de uma lesão, que será interpretado por Loreto. Em novembro, o ator teve que passar por uma cirurgia após se machucar durante as gravações da série.

