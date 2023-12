REPRODUÇÃO - INSTAGRAM Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa, influenciadora fitness, gerou um debate sobre o tamanho da parte íntima ao viralizar ao lado do marido, o cantor Belo, nesta semana. No vídeo, a modelo aparece com body azul enquanto Belo passa um creme na coxa da amada.



Porém, a web reparou o tamanho da parte íntima de Gracyanne, que virou assunto e incomodou a modelo. "Para falar a real, fico sem entender. Para mim é tão normal, umas com mais, outras menos, e está tudo bem. Ou vão querer inventar padrão até disso agora?", questionou ela, após uma fã perguntar do que ela achou da repercussão do caso.

A esposa de Belo ainda rebateu parte da web por considerar o conteúdo que ela divide com os fãs vulgar. "Vejo algumas pessoas que levam para a parte ruim, tudo é vulgar, feio, desnecessário. Eu sinceramente não ligo. Continuarei postando aquilo que gosto. Não levem a vida tão a sério, galera", aconselhou a modelo fitness.





Essa não é a primeira vez que Gracyanne viraliza ao mostrar a flexibilidade do corpo. Recentemente, na Casa da Barra, a modelo deu aula de pole dance e chocou os convidados de Carlinhos Maia.