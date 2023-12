Reprodução/Instagram Stênio Garcia foi internado após passar mal em casa

Na ultima quarta-feira (13), Stênio Garcia foi internado após sofrer um desmaio em casa. O ator foi levado ao Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, onde realizou exames e recebeu o diagnóstico de anemia.



A notícia foi informada por Stênio no Instagram. "Eu tive um mal-estar e por isso que estou aqui no hospital para fazer exames, mas estou ótimo e se Deus quiser vai ficar tudo bem", disse ele em um vídeo.



"Antigamente eu e todos nós tínhamos mal-estar, vínhamos no hospital, fazíamos exames e voltávamos para casa tranquilamente, até porque quem está vivo às vezes se sente mal", escreveu ele na legenda.



A assessoria do ator informou que após um exame de sangue foi identificada uma anemia. Stênio também fez um eletrocardiograma e um ecocardiograma, que não apresentaram alterações. Ele permanece no hospital recebendo hidratação venosa. Novos exames serão realizados nesta quinta-feira (14).



Stênio tinha sido internado há uma semana, após ter episódios de vômito e diarreia , e foi diagnosticado com um quadro de gastroenterite viral, uma inflamação do revestimento do estômago e dos intestinos causada por vírus enteropatogênicos. Ele recebeu alta no mesmo dia após ser atendido e realizar exames.



