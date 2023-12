Reprodução/ Instagram Kayky Brito e Tamara Dalcanale celebram aniversário de filho juntos após suposta crise

Na manhã desta quinta-feira (7), Tamara Dalcanale, esposa de Kayky Brito, usou o Instagram para mostrar como foi o aniversário de dois anos do filho do casal, Kael. Ela mostrou que comemorou a data junto do ator mesmo após rumores de crise no casamento dele.



"Criamos uma vida juntos, nada mais incrível do que construirmos tudo nesse dia juntos, o amor sempre irá nos unir", escreveu Tamara na legenda da publicação.

"Feliz 2 anos, meu filho, Kael! Você é luz. Menino doce, de riso fácil, simpático e feliz! Você é alegria pura que contagia por onde passa. Que sorte a nossa. Desejo todos os dias que papai do céu siga abençoando a sua vida. Te amo muito, meu Pitoco!", completou ela.







Os rumores de crise entre o casal se iniciaram após o ator ser atropelado e ficar em estado grave de saúde. Antes de sofrer o acidente, Kayky conversava com mulheres em um quiosque no Rio de Janeiro, como mostrou imagens divulgadas pelo "Domingo Espetacular".



