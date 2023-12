reprodução / Twitter Jornalista ri de tiktoker com tourette e gera revolta online

O apresentador Chris Cuomo foi criticado pelos internautas após rir enquanto entrevistava Baylen Dupree, uma tiktoker que tem síndrome de tourette.

Cuomo sorriu várias vezes durante o seguimento ao ouvir Dupree soltar palavrões involuntários enquanto explicava os desafios que enfrenta com os tiques causados pela síndrome.

Ele perdeu o controle e gargalhou quando a influenciadora começou a xingá-lo: “Vá se f#der, Chris! Bebezinho, Banana no seu c#! Passe manteiga no seu próprio biscoito, gordo...!"

Dupree continuou contando sobre as mensagens de ódio que recebe nas redes sociais. Alguns lhe dizem que os pais dela “mereciam morrer em um acidente de carro porque estou fingindo minha condição”.

Ela também revelou que a fama dela acabou virando caso de polícia: “Tive que mandar a polícia sair da minha casa porque as pessoas revelaram minha localização e disseram que iriam incendiar minha casa. É uma loucura”, disse.

A tiktoker foi diagnosticada oficialmente em 2018 e segundo ela, os sintomas pioraram durante a pandemia e se intensificam também em situações de alto estresse ou ansiedade, como aparecer em um programa de notícias nacional.

O apresentador assumiu que achava que Dupree era uma humorista que fingia ter tourette para fazer sucesso, mas disse que mudou de ideia e decidiu transmitir a conversa sem cortes para mostrar a coragem da influenciadora. “Ela diz algumas coisas muito feias sem querer”, falou rindo. “E estou rindo porque entendo do que se trata. E é por isso que não me importo. Ser mau não é palavrão e a diferença é importante”.

