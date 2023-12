Reprodução Cantor gospel Pedro Henrique se tornou pai dois meses antes de morrer

O cantor gospel, Pedro Henrique, que morreu aos 30 anos após sofrer um infarto fulminante no palco, nesta quarta-feira (13), realizou o sonho de ser pai quase dois meses atrás. Ele e a mulher, Suilan Barreto, celebraram o primeiro 'mesversário' de Zoe no dia 19 de novembro.

O nascimento da bebê estava previsto para dezembro, mas ela nasceu prematuramente, em 19 de outubro, com apenas 33 semanas de gestação. O desejo de ser pai era um dos sonhos do cantor, que chegou a fazer um post sobre a perda do primeiro filho.

"Em 2021, sofremos um aborto espontâneo. É difícil explicar o quão doloroso foi passar por aquela experiência. Recebemos a notícia numa consulta de rotina. Parecia que havia aberto um buraco sob nossos pés. Nessa experiência, entendi o quão doloroso é o sentimento de frustração, mas seguimos. Entendendo que a vontade do Senhor é sempre soberana, boa, perfeita e agradável. Mesmo que nem sempre seja confortável", contou.

Segundo o cantor, ele buscou ressignificar a tristeza por meio da música: "Pouco tempo depois, estávamos decidindo o repertório para o meu próximo lançamento. Foi aí que recebi a canção Descendência. O refrão soou como uma resposta da parte de Deus dizendo: 'Filho, eu vou honrar a sua descendência, e onde colocar as mãos prosperarei. A sua casa será uma referência, e todos saberão que eu te abençoei'. Esse refrão bateu como um bálsamo em minha alma. Entendi que Deus estava trabalhando, ainda que aos meus olhos não fizesse o menor sentido."

O casal descobriu em março que estavam grávidos mais uma vez. "No dia 21 de março de 2023, descobrimos que a Suilan estava grávida! Deus é aquele que promete e cumpre! Ele está aperfeiçoando em nós o seu poder. Quis postar isso para fortalecer a sua fé. Permaneça crendo que todas as coisas que o Senhor prometeu, se tornarão reais na sua vida. Mesmo que o cenário atual não seja tão favorável, Ele é fiel pra cumprir”, disse na época.

