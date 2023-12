Divulgação Causa da morte de Andre Braugher, de Brooklyn 99, é revelada

A causa da morte de Andre Braugher foi revelada nesta quinta-feira (14), três dias após a divulgação da notícia. De acordo com o Deadline, o Capitão Holt de Brooklyn Nine-Nine morreu em decorrência de um câncer no pulmão.

A assessora do ator, Jennifer Allen, disse ao The New York Times que ele lutava contra a doença há poucos meses.





O artista teve no seriado de sucesso por oito temporadas como Capitão Ray Holt. Pela atuação ganhou dois Critics Choice Awards como "Melhor Ator Coadjuvante" em "Série de Comédia" e recebeu outras quatro nomeações ao Emmy Awards.

Além disso, esteve presente em Men of a Certain Age, Homicide: Life On The Street, The Andromeda Strain, Thief, entre outras.

Andre Braugher era casado com Ami Brabso, e tem três filhos, Michael, Isaiah e John Wesley.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: