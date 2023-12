Reprodução Autor do maior hit do TikTok lamenta não ser convidado para premiação

O DJ WZ Beat foi um dos artistas que ficou de fora do TikTok Awards, realizado na última terça-feira (12). Dono do maior hit da plataforma, que já atinge 150 bilhões de visualizações, o produtor musical lamentou não ter sido reconhecido pela empresa.

O DJ brasileiro é autor do "Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral", música já utilizada por Demi Lovato e o ator The Rock em vídeos da plataforma.

No Instagram, WZ Beat lamentou a falta de prestígio. "Hoje está rolando o TikTok Awards no Brasil, evento de premiação da plataforma, e tem uma parada chata acontecendo. Como que o brasileiro que tem a música mais utilizada no mundo não recebe convite pro evento? Tem gente que nem TikTok usa e foi convidada pro evento. Agora quem realmente trabalha legal e representa o país no mundo não recebe sequer o convite pro evento? Algo está errado, mas está firmeza, nós é a rua, Deus está comigo, e já já vou emplacar mais uma", desabafou.

O produtor musical ainda refletiu o tratamento desigual que a empresa dá para famosos e os produtores de conteúdo da própria rede social. "Acho que o nome do evento já diz. TikTok Awards é para premiar os que colaboraram para o crescimento da plataforma em si, e não quem já tem fama ou já é bombado por conta própria. Na minha humilde opinião, isso só faz com que o prêmio perca valor e não tenha credibilidade", apontou.

A premiação, dedicada para prestigiar os maiores produtores de conteúdo e famosos ligados à plataforma, contou com a presença de cantores celebres e personalidades de grande influência.

Apesar disso, personagens de destaque ficaram sem ao menos receber o convide, como também foi o caso de Thais Carla, que acumula números milionários na rede social.