Reprodução/Instagram O empresário abriu mão da guarda compartilhada do filho

Ana Hickmann começou a terça-feira (12) postando uma reflexão sobre a maternidade nas redes sociais. A declaração da apresentadora vem um dia depois de um post do ex-marido Alexandre Correa com o filho do casal, Alezinho. O empresário não encontrava o filho desde quando foi denunciado por violência doméstica no mês passado.

No vídeo publicado por ela, é possível ver vários registros de Ana com o filho. "Para os nossos filhos a gente sempre vai estar forte. A gente como mãe não tem esse direito de demonstrar fraqueza. Se eu estiver triste, ele vai refletir igual eu quero meu menino bem, quero meu menino forte", narra ela.

Um mês depois da denúncia de agressão contra Ana, que teria ocorrido em Itu (SP), a assessoria da artista divulgou uma nota no fim de semana comentando a informação de que Alexandre Correa entrou na Justiça com pedido para revogar a medida protetiva que a apresentadora conseguiu.

Na nota, Ana afirma que a defesa do empresário quer "distorcer a realidade" e cita o "esforço para desviar a atenção e menosprezar a medida protetiva", decretada após a denúncia de agressão em Itu (SP).

Na foto postada por Alexandre na última segunda-feira (11), ele aparece ao lado do filho. Na legenda, ele agradece os advogados que têm trabalhado no caso.





Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente