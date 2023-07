Reprodução Adriane Galisteu e Senna





O nome de Adriane Galisteu parou nos assuntos mais comentados da web, nesta sexta-feira (28), após a apresentadora ter sido "esquecida" no terceiro episódio do documentário de Xuxa Meneghel, no Globoplay.



Internautas entenderam o episódio como desrespeitoso e trataram de relembrar a história de amor de Senna e Galisteu. No registro da Globo, Xuxa aparece como "grande amor de Senna" e a ideia é reforçada por Viviane Senna, irmã do piloto.

No entanto, parte do público resgatou vídeos de um documentário sobre a vida de Ayrton Senna, em que Galisteu é exaltada pela parceria com o piloto, enquanto Xuxa foi taxada de "celebridade".

"A única vez que ele mencionou Xuxa para mim foi em 94, no Grande Prêmio. A gente estava no escritório e tinha alguns jornais na mesa. O único comentário foi: ela continua vivendo a vida nos jornais", disse a ex-assessora de Senna, Betise, no vídeo.

"Alegre ele estava quando conheceu a Adriane Galisteu. Ficou outra pessoa, completamente diferente. Mais alegre, falante, mais solto. Dava para perceber uma diferença", completou Walderez Zanetti, ex-cabeleireira de Senna.

Os internautas também defenderam Galisteu. "Passaram-se décadas e ainda tentam apagar a Adriane Galisteu da vida do Senna. Meu Deus, a mulher foi o amor da vida do cara, essa irmã dele sempre com o mesmo papo", analisou um internauta. "O cara ia casar com a Galisteu e nunca fez questão de esconder ela, essa palhaçada da Xuxa e da família dele (principalmente da Viviane) é só para mídia colocar a Galisteu como megera da história!", desabafou uma fã.

"Acho bizarro afirmarem que a Xuxa foi o amor da vida do Senna no documentário dela, primeiro porque o cara tá morto e tão falando por ele e segundo porque quando morreu ele tava com a Galisteu, muito desrespeitoso", ponderou outra internauta.

Assista aos vídeos:

Toda vez que eu vejo a Xuxa criando narrativas sobre o relacionamento dela com o Senna, lembro do documentário dele, dos amigos e empresária macetando a Xuda e enaltecendo a Galisteu. pic.twitter.com/WQASXjVxbO — AngelMix (@JohnnySesta) July 28, 2023