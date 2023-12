Reprodução/Alan Silfen Jada Pinkett relembra tapa de Will Smith no Oscar: 'Salvou meu casamento'

Jada Pinkett Smith relembrou o tapa dado pelo marido Will Smith em Chris Rock durante a cerimônia do Oscar 2022. De acordo com ela, o caso "salvou" seu casamento.

Na premiação de cinema, o comediante fez uma "piada" sobre o cabelo raspado da atriz, que sofre de alopecia, doença autoimune que provoca queda de cabelo. Smith, então, subiu no palco e deu um tapa no rosto de Rock.





"Quase nem fui ao Oscar naquele ano, mas estou feliz por ter comparecido. Eu chamo isso (o tapa) de ‘bofetada sagrada’ agora porque muitas coisas positivas vieram depois dele", afirmou ela à revista You.

A cena resultou na expulsão de Will Smith da Academia por 10 anos, porém também marcou o relacionamento dos artistas.

"Aquele momento da m***** batendo no ventilador é quando você vê onde você realmente está. Depois de todos esses anos tentando descobrir se eu sairia do lado de Will, foi preciso aquele tapa para eu ver que eu nunca o abandonarei. Quem sabe onde estaria nosso relacionamento se isso não tivesse acontecido?", declarou ela.

Vale lembrar que Will e Jaque revelaram que estavam separados há seis anos na época do Oscar 2022.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: