Reprodução/Instagram Anitta chama a atenção ao posar nua em varanda de hotel; veja foto

Anitta chamou a atenção da web ao compartilhar uma foto bem ousada antes da sua apresentação no Carnatal.

A cantora posou nua em frente a varanda do hotel que está hospedada em Natal, no Rio Grande do Norte. Na cabeça, ela usou um cocar de plumas vermelhas e amarelas.





Na imagem, ela aparece tapando as partes íntimas com os braços e pernas.

"Que alegria, galera. Mais um ano de Carnatal, eu amo! Cada ano é [diferente], é um ano melhor do que o outro. Eu vou entregar tudo, gente. Estou empolgadíssima, sedenta. Vai ser tudo", disse ela nos Stories do Instagram.

