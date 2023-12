Reprodução/Instagram Ney Matogrosso encontra Jesuíta Barbosa, que vai interpretá-lo em filme

Nesta sexta-feira (8) aconteceu o encontro de Ney Matogrosso e Jesuíta Barbosa. O ator vai interpretar o cantor no filme 'Homem com H', de Esmir Filho.

Nas redes sociais, Ney compartilhou registros ao lado do artista, que está na fase preparação para as gravações, que se iniciam em fevereiro de 2024.





"Somos 30, somos 40, somos 80 anos. Somos todas as idades. Somos um filme, uma jornada de liberdade e afeto. Somos “Homem com H” à nossa maneira. O que nos transborda atravessa as telas. O que perde chão é cachoeira", declarou o diretor.

Alguns famosos fizeram questão de transmitir a alegria com a criação de um filme para o cantor. "Que lindo esse nascimento", disse Carol Castro; "Não estou preparada pra esperar! Já doida pra ver", declarou Natuza Nery; "Perfeito! Vai ser classe", comentou Selton Mello.

