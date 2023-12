Reprodução - Instagram - 5.12.2023 Rafa Kalimann

A ex-BBB Rafa Kalimann posou de biquíni, nesta terça-feira (5), e arrancou elogios inusitados dos seguidores nas redes sociais. Ao som de "Dona da Minha Cabeça", música de Geraldo Azevedo, Kalimann mostrou como se refrescou no calor do Rio de Janeiro.



"Nada melhor do que curtir um dia de sol", disse Rafa. Após os registros, a cantora recebeu diversos elogios e até um financiamento de veículo "de presente". "Te juro, deixo você financiar uma moto em meu nome", brincou um seguidor da ex-BBB.

"O biquíni é lindo, mas a modelo ajudou demais viu", elogiou outra fã. "É uma gata mesmo", opinou outra. "Boazuda demais", repetiram os fãs na publicação.





Recentemente, Rafa Kalimann também impactou os seguidores ao participar do mini-desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. A musa da Imperatriz Leopoldinense agradou parte da web ao mostrar o samba no pé.

"Hoje teve o mini-desfile comemorando o Dia Nacional do Samba na Cidade do Samba e eu fui “tremendo na base” (como falamos lá na minha região de minas hahaha). Coração palpitando, aquele friozinho na barriga de quem está chegando agora, uma sede cada vez maior de entender, aprender e conhecer mais do carnaval do Rio. E acho que hoje deu pra ter um gostinho (muita coisa!) e perceber que eu realmente estou com o coração vibrando por vocês", disse Rafa.