A Polícia Federal investiga o suposto envolvimento do cantor Alexandre Pires e do empresário dele, Matheus Possebon, com garimpo ilegal em terras Yanomami . Na última segunda-feira (4), a “Operação Disco de Ouro” aplicou mandados de busca e apreensão em endereços de propriedade do músico; conheça o patrimônio de Alexandre Pires.



Em 2021, o cantor decidiu colocar uma das mansões que possui à venda. O valor somava R$ 16 Milhões. De acordo com informações do jornalista Léo Dias, o imóvel de luxo tem espaço para 200 carros, além de uma boate e salas de massagem.



Segundo o jornal O Globo, Pires tem um apartamento em Itapema, Santa Catarina, que custaria cerca de R$ 4 milhões. Este imóvel, inclusive, é uma das propriedades na qual a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão.



De acordo com o UOL, fora um apartamento no residencial da América Latina, Pires é detentor de um imóvel no Yachthouse Residence Club, onde o atleta Neymar Jr. e o cantor e compositor Luan Santana também possuem imóveis. Nesse edifício, apartamentos de 254 m² chegam a custar mais de R$ 6 milhões.



Cachês altos

O jornal O Globo divulgou que, no réveillon de Florianópolis, Alexandre Pires receberá R$ 650 mil pela apresentação. Ainda segundo o veículo, o salário dele para a apresentação que fez no São João de Maracanaú foi de R$ 580 mil.

