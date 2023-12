Reprodução Astrid Fontenelle

Mãe adotiva de Gabriel, Astrid Fontenelle revelou, em entrevista concedida ao podcast “Theorapia”, que a adoção do filho foi um “fator determinante” para que ela e o antigo parceiro, Marcelo Checon, colocassem um fim no casamento. Os dois se relacionaram entre os anos de 2001 e 2008.



“O fator determinante mesmo foi que eu não via brilho nos olhos dele quando a gente falava de adoção”, iniciou, “eu não via o brilho nos olhos como eu via com ele combinando com um amigo de comprar um carro desses fenomenais e ele já tinha três carros na garagem”.



Ao perceber que o parceiro não nutria o mesmo desejo dela de adotar uma criança, Fontenelle abordou Checon e declarou que continuaria no processo de adoção sozinha. “A gente dormiu nesse dia abraçado. No dia seguinte, ele saiu de casa”, acrescentou.



“Foi [uma separação] de merda, porque foi da noite para o dia. Na verdade, nunca é da noite para o dia. Estava tudo indo naquele arroz com feijão. O sexo não era mais aquela loucura”, revelou ela, que está prestes a deixar a apresentação do programa “Saia Justa”, do GNT.





Gabriel, de 15 anos, foi adotado por Astrid quando tinha 40 dias de vida. Após se separar de Marcelo Checon, Fontenelle se casou com Fausto Franco. O casal está junto desde 2010.

