Reprodução Jenny Miranda surge aos prantos e anuncia fim do casamento com médico

A ex-peoa de "A Fazenda 15" Jenny Miranda surpreendeu os seguidores nesta segunda-feira (4) ao aparecer abalada para anunciar o fim do casamento com o médico Fábio Gontijo. De acordo com o pronunciamento, a decisão partiu do ex-companheiro.

Através dos Stories do Instagram, Jenny surgiu aos prantos explicando que Fábio já teria dado indícios publicamente sobre o fim do matrimônio.

"Infelizmente, eu estou tendo que me posicionar mesmo na situação que me encontro (...) eu vim renunciar para vocês que a gente não é mais um casal. Em respeito a nossos fãs, amigos próximos, a gente, a nossa família. Para quem não gostava, para quem desejava que isso acontecesse, aconteceu. Foi ele que terminou, foi uma decisão dele, eu tenho que respeitar. Ele tem os motivos dele e é isso", lamentou.

A ex-peoa alegou que optou por levar o assunto às redes sociais para que as pessoas não espalhassem rumores falsos sobre o fim do casamento. Ela ainda enfatizou que não queria o fim e agradeceu por ele ter apoiado ela em "A Fazenda 15".

"Eu só estou comunicando vocês agora porque eu não vou mexer no meu Instagram, eu não vou tirar as fotos, eu não vou tirar minha aliança. Ele já tirou a dele, mas eu não vou tirar enquanto eu não achar que é o momento certo pra mim. Eu tenho que viver isso, eu tenho que passar por isso. E quando eu achar o momento certo, eu vou lá, eu tiro as fotos, eu tiro a aliança, mas por enquanto eu não vou fazer isso. A gente é casado no papel, a gente tinha casado na igreja, é um casamento que se acaba", disse triste.

A influenciadora também apontou que o término não envolveu traição e deixou sugestivo uma possivel reconciliação do casal.