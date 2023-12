Reprodução/Instagram Virginia faz surpresa para Zé Felipe e reação do cantor aponta climão

No último domingo (3) Virginia Fonseca resolveu fazer uma surpresa para o marido, Zé Felipe após um dia de trabalho. A influenciadora viajou até Itiquira, município em Mato Grosso, para se encontrar no hotel onde o cantor estava hospedado.

A empresária abriu o jogo e disse que ficou chateada com a reação do amado. Já os internautas interpretaram um possível climão entre o casal.





"Galera, confesso que fiquei brava com a reação do Zé, ele ficou com essa cara do vídeo por 15 minutos ou mais. Mas foi mara [maravilhoso], te amo Zé Felipe! Foi tudo incrível e eu estava com saudade de ir em um show seu. Galera de Itiquira, valeu pelo carinho", escreveu ela na legenda.

Alguns internautas não deixaram de comentar um possível clima tenso entre os pais de Maria Alice e Maria Flor. "Se o Zé algum dia pensou em aprontar, não vai pensar mais", disse uma; "Se a cara dele falou muito, a cara do amigo falou mais", apontou outra; "O Zé ficou com a cara tipo 'acabou com os meus planos'", comentou uma terceira.

Ainda nos comentários, Zé Felipe se declarou. "Sem acreditar até agora te amo", disse ele.

