Reprodução/Youtube Morre humorista Gil Brother Away, ex-Hermes e Renato, aos 66 anos

O humorista Jaime Gil da Costa, mais conhecido como Gil Brother Away, morreu na madrugada desta segunda-feira (4), aos 66 anos. A notícia foi confirmada através do perfil oficial dele.

O ex-integrante do grupo Hermes e Renato sofreu um AVC em maio deste ano e estava internado no Hospital Eduardo Rabello, em Senador Vasconcelos.





"Eu sou o lúcido mais louco dá história do trauma do pensamento humano, moro? Nos encontramos no céu, meus pigmeus", escreveram nos Stories do Instagram.

William Passos, sobrinho de Gil, usou a conta do tio para anunciar a morte. "A notícia não é boa, nosso querido Away veio a falecer. Faleceu ontem, 22h, mas só conseguiram falar com a gente hoje cedo. Nosso Away foi morar com papai do céu, tudo que eu consegui fazer eu fiz, tudo que vocês puderam vocês também fizeram'"

Abalado e chorando, o sobrinho completou: "Sem palavras para poder expressar, a gente sonhava com ele passar o Natal com a gente. Ele deixa um legado para a gente de alegria, ele tinha um humor pesado, mas a gente se divertia".

Gil Brother Away ficou muito conhecido em nos anos 1990 e 2000, mas seguiu o sucesso até hoje com o seu personagem desbocado e indignado com erros propositais de português. Nas redes sociais, internautas lamentaram a sua morte.

