Reprodução/ Instagram Thiago Nigro e Sophia, filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar

Neste domingo (3), Thiago Nigro, o Primo Rico, usou o Instagram para falar da rotina que tem com a enteada, Sophia, filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar. No post, o coach financeiro explicou que evitava mostrar momentos com a pequena pois era criticado por estar 'forçando uma barra' com a família da esposa.



"Eu tenho muitos momentos com a Sophi. E esse é só mais um de tantos.Há algum tempo parei de postar qualquer coisa relacionada a ela - por críticas de estar 'forçando algum lugar' - mas a verdade é que nós vivemos juntos, e de quase 30 dias no mês, passamos 24 juntos", começou ele.

Em seguida, disse: "Eu não vou me portar como um visitante no casamento que escolhi para viver com a mulher da minha vida até o fim, e por isso, assumo meu papel nessa família. O papel de quem decide amá-la incondicionalmente, e que escolhe não ser negligente independente do que alguém ache ou deixe de achar", disse ele.