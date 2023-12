A Fazenda 15: noite tem desentendimento entre peões e cirurgia íntima

Shay e Radámes falsos?

Antes do estranhamento na piscina, Shay e Radamés tentaram entender as placas de "falso" e "mascarado" que receberam de Kally. "Não foi nada no Kwai que você falou? No dia que ela bebeu?", questionou Black. Shay respondeu: "Nunca. [...] Uma coisa que não tenho na vida é falsidade e ser duas caras! O que mais tenho na vida é sinceridade, a pontos de magoar por ser tão sincero!"