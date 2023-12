Reprodução/ Twitter Juliette faz desabafo após surpresa de fãs: 'Eu me perdi'

Neste domingo (3), Juliette completa 34 anos. Para comemorar a data, os fãs da cantora a surpreenderam em um show, na Paraíba, terra natal dela, no último sábado (2). O público soltou bexigas verdes, referente ao fã-clube dela (os cactos), e preparou uma homenagem para a ex-BBB. Ela se emocionou e fez um desabafo.



Leia também Kaique Cerveny faz declaração no aniversário de Juliette

"Eu estou cansada. Eu estou aqui na Paraíba para encontrar essa Juliette que eu sempre fui, feliz, e que eu me perdi um pouco nesse caminho. Por isso eu estou aqui com os meus. Esse show está sendo aqui com a minha família. Eu preciso voltar a sorrir como antes. Muito obrigada, vocês são a razão de tudo", disse.



Fico com pena da Juliette nesse sentido . A pressão e o hate que ela vem sofrendo é muito desproporção pic.twitter.com/G4dBa3kDVO — Maranhense 1️⃣3️⃣ (@MaranhenseChato) December 3, 2023

Recentemente, a ex-BBB foi alvo de acusações de plágio de alguns projetos musicais, como a da música "Mágia Amarela" -- comparada com "AmarELO, de Emicida -- e da capa do single "Falta de Atenção" -- comparada com a performance “Rest Energy” da artista iugoslava Marina Abramovic.



+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente