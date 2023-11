Reprodução Cantora Cynthia Luz anuncia fim da carreira: 'Não suporto mais'

A cantora Cynthia Luz surpreendeu os fãs ao anunciar que está encerrando a carreira. Nesta quinta-feira (30), a artista desabafou e revelou que irá se afastar das mídias. Ela é conhecida por contribuições no cenário do hip-hop e rap nacional, incluindo o projeto 'Poesia Acústica'.



No perfil do Instagram, Cynthia privou todas as publicações, deixando apenas um vídeo da filha Helena, fruto do relacionamento com o rapper Froid, e o comunicado do fim da carreira.

"Venho por meio dessa carta aberta, agradecer a todos, a tudo. Eu não suporto mais a caminhada, prefiro me retirar dessa realidade tão gigante e ao mesmo tempo obscura que é a vida na estrada. Eu encerro minha carreira aqui e todos os trabalhos que estavam em andamento! Não quero mais, simples assim! Não quero mais viver na sombra de mim mesma! Eu vou focar numa estrada leve e que me recomponha com dignidade. Eh isso! Pra mim a música agora é hobby e essas redes sociais são passado, eu sou muito grata a todos vocês por tanto! DEUS ABENÇOE!", anunciou.

Nos comentários, artistas famosos mostraram solidariedade a decisão da cantora. "A cura tá no coração!", apontou o rapper Gabriel, O Pensador. "Calma! Nunca tome nenhuma decisão no barulho, na raiva, bora falar? Deus não saiu do controle ok", comentou Fernandinho Beatbox.

Os fãs de Cynthia Luz também ficaram chateados com o encerramento. "Pra nós que te amamos e precisamos da sua arte é MUITO triste ler isso. Muito mesmo! Você esteve comigo em momentos muito lindos e muito tristes. Eu espero que você trilhe o melhor caminho possível pra você. Obrigada por toda sensibilidade que você transbordou até aqui", lamentou um internauta.