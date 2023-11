Reprodução Bruna Biancardi e Neymar





Bruna Biancardi anunciou o fim do noivado com Neymar , na tarde desta terça-feira (28), mas parece que o jogador da Seleção Brasileira não se incomoda com o assunto. Após o anúncio da influenciadora, Neymar postou uma foto assistindo a um jogo do Al Hilal.



No registro, o atleta se declarou para o atual clube com corações nas cores do time. Neymar está contundindo e, por isso, segue afastado do Campeonato Saudita.

Já Bruna Biancardi resolveu colocar um fim nos rumores de que estaria sendo traída mais uma vez. Após vazamento de conversas de Neymar com uma atriz que produz conteúdo adulto, Biancardi fez um desabafo.

Leia também Neymar assume traição e famosos perdoam; web faz memes





"Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie e essa a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada", escreveu Bruna, no Instagram.

A relação da influenciadora com o jogador de futebol foi marcada por uma série de polêmicas. Neymar foi acusado de trair a noiva antes e depois do anúncio de que os dois esperavam a primeira filha juntos. O atleta chegou a confessar publicamente ter traído Bruna pouco após a confirmação da gravidez.