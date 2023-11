Reprodução/Facebook Morre Lanny Gordin, guitarrista de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Gal

O músico Lanny Gordin, de 72 anos, morreu na última terça-feira (27). O guitarrista fez parte do marco da MPB, integrando a discografia de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Gal Costa. Ele estava internado em São Paulo e foi a óbito no dia do próprio aniversário.



De nome de batismo Alexander Gordin, o músico nasceu em Xangai, na China, sendo filho de um russo com uma polonesa. Veio para o Brasil ainda na infância, onde fez sucesso com a turma do Tropicália.

Lanny Gordin coleciona trabalho com artistas ilustres como Rita Lee, Tim Maia, Jair Rodrigues, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Chico César e Hermeto Pascoal.

O músico era diagnosticado com esquizofrenia e já tinha passado por internações em sanatórios. Em entrevista à Folha, o guitarrista revelou que o uso de LSD desencadeou o desenvolvimento do transtorno.

Em 2016, Lanny foi diagnosticado com a síndrome de Guillain-Barré. A doença autoimune faz com que o próprio organismo ataque os nervos. Alexander estava desde a época do diagnóstico acamado.