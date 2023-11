Reprodição/Instagram Juliette é acusada de plágio em novo trabalho; equipe se manifesta

Juliette foi alvo de acusações de plágio ao divulgar a capa da nova música, 'Falta de Atenção', parceria com o cantor Nattan. Nas redes sociais, os internautas apontaram a obra da a artista iugoslava Marina Abramovic.

Na imagem, a ex-BBB aparece segurando uma flecha apontada para o parceiro, que segura o arco. Para os internautas, ela estaria copiando a performance “Rest Energy” de Abramovic, de 1980.





A performance é uma das mais conhecidas da artista é já foi referenciada até por Anavitória, no videoclipe de 'Ainda é Tempo'.





Após a repercussão, Juliette usou os Stories do Instagram para se defender. A influenciadora mostrou a arte da artista iugoslava e recomendou para os seguidores. "Arte, performance, inspiração", escreveu ela.

A equipe da cantora compartilhou uma nota de esclarecimento negando o plágio. "Em relação à capa do visualizer ‘Falta de Atenção’, de Juliette feat Nattan, esclarecemos que a inspiração para o visual foi a obra ‘Rest Energy’ dos artistas Marina Abramovic e Ulay, criada em 1980, em Amsterdã - dos quais a cantora tem profunda admiração", começaram.

"Ressaltamos que as acusações de plágio são infundadas e estão sendo analisadas uma a uma pelo jurídico. O processo criativo buscou referenciar e homenagear a obra original sem reproduzi-la", declararam.

Por fim, a equipe explicou a inspiração e lamentou a repercussão negativa. "A imagem, que se tornou referência na cultura pop, também influenciou outros artistas mundo afora, incluindo Juliette, que incorporou esses elementos em sua expressão artística. A bpmcom lamenta profundamente o ódio que se instaura nas redes sociais e o alastramento de informações que retroalimentam esse comportamento", concluíram.

