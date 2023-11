Reprodução Carlinhos Maia





A "Casa da Barra" segue rendendo nas redes sociais. Nesta terça-feira (28), Carlinhos Maia, o dono do evento, foi acusado de forçar um beijo entre João Pedro de Moura e o amigo do rapaz. A atitude de Carlinhos dividiu a web, que apontou um exagero do influenciador.

Carlinhos afirmou que JP só seguiria na "Casa da Barra" se beijasse o amigo para se "redimir" da briga que teve com outro influenciador, o Castilho . A confusão entre JP e Castilho envolveu as ex-BBBs Gabi Martins e Flay, da 20ª edição.

O Carlinhos Maia disse que se o João não desse um selinho no João Pedro, ia embora da Casa da Barra. O que acharam? pic.twitter.com/GSWvLJv3UZ — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) November 28, 2023





Aparentemente sem graça, João Pedro de Moura beijou o amigo para seguir no evento. A situação dividiu opiniões na web, pois os dois se declaram heterossexuais. "Falar em constrangimento, amo acompanhar o Carlinhos Maia, mas forçou a barra obrigando o João Pedro a beijar o outro João", disse uma internauta.

"'Ele tava brincando', mas obrigou o cara dar selinho. Não sei quem é pior, ele ou quem Segue esses conteúdos", lamentou outro. "Que mico gente! Praticamente obrigando o menino a beijar", opinou uma internauta.

Carlinhos Maia se defende

Após a repercussão do vídeo, Carlinhos Maia entregou que a sugestão de uma expulsão partiu do próprio João Pedro Moura.

"Gente, essa parte foi o próprio João Pedro que veio no meu ouvido e pediu para eu dizer isso. Que se ele não beijasse, ele ia embora", entregou.

Além do beijo, João Pedro Moura foi obrigado a limpar o corpo de Castilho, o desafeto, por brigar na festa. Flay e Gabi Martins sujaram os corpos dos rapazes, que promoveram uma limpeza "mútua" e apontada como sensual por Carlinhos.