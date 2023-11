Reprodução Globoplay Anitta dá cantada no filho de Angélica: 'Daqui 10 anos'

Anitta marcou presença no programa Angélica: 50 & tanto, lançado no Globoplay. Na conversa, a cantora surpreendeu ao dar uma "cantada" em Joaquim, de 18 anos, filho mais velho de Angélica e Luciano Huck.

"Gente, o filho da Angélica é perfeito. Daqui a dez anos, me deixa falar com ele? Ele é um menino ótimo. Daqui a uns dez anos ele 'está' ótimo", disse ela.





A apresentadora respondeu ao comentário da artista. "Você quer o quê? É um perigo, ela, gente".

"Angélica, daqui a dez anos estou casando com o seu filho e indo para o meio do mato com ele", declarou Anitta.

"Você está muito obcecada nesse assunto", rebateu Angélica.

Anitta ativa modo atacante com Joaquim, filho mais velho de Angélica e Luciano Huck pic.twitter.com/MsOkmxKrU6 — Mariana Morais (@moraismarianam) November 27, 2023





