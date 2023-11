Reprodução/Instagram Viúva de Gal Costa faz retratação pública após processo de artista visual

Wilma Petrillo, viúva de Gal Costa, fez uma retratação pública após ser processada pela artista visual Daniela Cutait. Os advogados de ambas firmaram um acordo judicial.

No perfil do X, antigo Twitter, Wilma compartilhou um pedido de desculpas pelas declarações dadas por ela à colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.





"Eu, Wilma Teodoro Petrillo, reconheço ter proferido informações inverídicas e ofensivas contra Daniela Cutait, bem como danos à honra causados a ela a partir de minhas falas. Portanto, venho me retratar publicamente e pedir desculpas pelos transtornos vivenciados por Daniela", retratou ela.

Daniela entrou com a ação após se sentir ofendida por Wilma ter dito que a artista “vivia pendurada nos maridos ingênuos” e também que “alugava quartos em sua casa para se bancar”. A viúva da cantora também teria falado: "O maior mérito dela é dizer que morou em Nova York por dois anos. Faxineira? Quem sabe. Patética”.

As declarações foram dadas após Daniela cobrar publicamente o pagamento da conta de luz e gás da casa comprada por Gal e Wilma em São Paulo.

