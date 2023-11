Reprodução/Instagram Claudia Raia

Claudia Raia encantou os seguidores no Instagram, neste domingo (26), ao compartilhar uma foto ao lado do filho caçula, Luca, fruto de seu casamento com o ator Jarbas Homem de Mello.

Na imagem, a atriz aparece sem maquiagem, acompanhada da legenda: “De dengo com meu príncipe.”

Reprodução/Instagram Claudia Raia em foto carinhosa com filho Luca

