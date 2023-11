Reprodução/Intagram Leo Santana fala sobre crença em Deus e polêmica em show temático

O cantor Leo Santana veio às redes sociais neste domingo (26), após polêmica envolvendo seu show no projeto “Baile da Santinha”, no qual exibia em um telão a imagem de um homem fantasiado, fazendo alusão ao inferno.

“Algumas pessoas ainda têm dúvidas a quem eu adoro, a quem eu idolatro. Não é novidade para a maioria, eu sou um homem de Deus”, iniciou o cantor. “Além da minha base familiar, e dos amigos... alguns deles também têm outras religiões, e crenças, e tá tudo bem. Cada um respeita o seu”, iniciou o cantor.

“Mas, sobre o que viralizou do Baile da Santinha [...] Quem vai ao baile sabe que é um projeto muito temático, onde a gente brinca com uma ideia do céu e do inferno, do diabinho e do santinho ‘quem é você no baile?’. Pode ser que a gente tenha exagerado na imagem, mas quem sabe sou eu, que adoro a um único Deus”, explicou o artista.

Ele continua dizendo que, para quem ainda tinha dúvidas sobre sua crença, “pode retirar”: “Aquilo ali é só uma ilusão, uma ideia lúdica, sobre a brincadeira que a gente leva para o Baile da Santinha. E o público que frequenta esses bailes sabe da existência da brincadeira é tudo englobado para a diversão das pessoas que estão ali dentro.”

Por fim, o cantor admite que podem ter exagerado no conteúdo usado para a abertura do show, as que já não é mais utilizado e anunciou o retorno do projeto para janeiro de 2024.

Abertura dos shows de Leo Santana, onde o cantor aparece com chifres e rabo em meio ao fogo, choca crentes:



"Quando chegar o 'Dia', não acharão graça nenhuma." pic.twitter.com/vXF9BYXDIN — PAN (@forumpandlr) November 25, 2023