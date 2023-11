Reprodução/Instagram Carol Celico anuncia terceira gestação; saiba sexo e nome do bebê

Carol Celico anunciou nas redes sociais que está esperando o terceiro filho, fruto do seu relacionamento com o empresário Eduardo Scarpa. A empresária já é mãe de Luca e Isabella, frutos do antigo relacionamento com o ex-jogador de futebol, Kaká.





"A surpresa mais emocionante das nossas vidas. Agora somos cinco corações! Obrigada por esse presente, meu Deus! Que você venha cheio de saúde e alegria, já te amamos muito!", escreveu ela no Instagram.





A influenciadora preparou um chá revelação intimista e revelou que está esperando um menino, que se chamará Rafael.

"Rafael | nosso menino, já é tão amado, esperado e desejado. Que Deus te abençoe com saúde e que você venha com um propósito lindo de vida, trazendo também cura por onde passar, que é o significado do seu nome: Deus cura. Rafael é o nome favorito, unânime, na nossa família. Foi muito fácil escolher, todos amamos o nome! Te amamos, Rafael", declarou ela.

