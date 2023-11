Reprodução/Instagram Mãe de Mel faz tatuagem em homenagem ao filho que morreu aos 3 anos

Mãe de Mel Maia compartilhou com os seguidores uma foto da tatuagem que fez em homenagem ao filho, Lucas, que morreu quando tinha 3 anos.

Débora Maia escreveu "Nem tudo passa. Lukas" na mão e emocionou os internautas.





Já na legenda, ela desabafou: "Uma mãe que vive apenas com uma metade do coração", escreveu.

Nos comentários, os seguidores se emocionaram com a homenagem. "Essa frase doeu a alma", disse uma; "Como você é forte! Que exemplo", comentou outra; "Sua força me inspira!", admirou uma terceira.

Além de Mel, Débora também mãe de Yasmin. Em entrevista ao PodDelas, a atriz comentou a morte do irmão, mas não entrou em detalhes. "Minha mãe teve o primeiro filho dela, e ele faleceu com três anos de idade. O nome dele era Lukas", contou.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: