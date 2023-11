Reprodução/Youtube Zezé Di Camargo afirma que traia Zilu: 'Não nego isso'

Zezé Di Camargo admitiu ter traído a ex-esposa, Zilu Godoi, durante os anos de casamento. Os dois foram casados por 28 anos, se separaram em 2012, e o cantor afirmou que não foi fiel.

"Eu sou um homem vivido, que passou por todas as experiências com mulheres na vida. Mulheres bonitas, igual a Gra (Graciele Lacerda, atual esposa), eu tive o quanto eu quis durante a minha vida. Teve uma época na minha vida, de 1992 a 2005, que eu era bagaceira. Eu passava o rodo. Eu não nego isso", disse ele no "PodCats".





O artista ainda recebia questionamentos dos amigos. "Tem amigos que perguntam como eu fazia, porque hoje em dia, qualquer coisa que a gente faz, está na internet. Eu assumo isso. Isso não quer dizer que eu deixei de ser um puta pai, que eu deixei de cumprir com as minhas obrigações. Que eu deixei de amar meus filhos", contou.

Zezé explicou que não queria mais viver a vida dupla, então resolveu terminar o relacionamento com a mãe dos três filhos.

"Chegou num momento que eu falei: pera aí, eu não aguento mais ficar fazendo o que estou fazendo e ficar passando por bonzinho: fazer uma coisa e mostrar para os outros que eu sou outra, que é o que a maioria faz. São hipócritas e mentirosos. Eu cheguei num momento e falei: não dá mais para segurar essa onda. Quando eu sai fora, eu fui detonado", concluiu.

