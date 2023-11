Reprodução/Globo Sabrina Sato gargalha ao relembrar primeiro beijo com João Vicente de Castro

João Vicente de Castro arrancou gargalhadas de Sabrina Sato ao relembrar o primeiro beijo que tiveram antes do início do relacionamento.

Namorados de 2013 a 2015, os apresentadores do 'Let Love' resgataram lembranças da relação no novo programa.





"Eu lembro a primeira vez que eu fui te beijar. Eu lembro claramente. A gente na sua casa, de noite, só eu e você, bebendo. Eu ia beijar você e você falava 'não, não'. E eu falava: 'não o que, Sabrina?'", contou ele.

"Aí eu falei 'quer que eu vá embora?'. E você falou 'claro que não'. E a gente ficou conversando meia hora sobre seu não", completou ele, levando a apresentadora ao riso.

João ainda relembrou a resposta de Sabrina. "E você falou 'sei lá, tenho vergonha'", disse.

