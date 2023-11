Reprodução/Instagram Ximbinha e Joelma





O músico Ximbinha, que fez história ao lado da ex-mulher Joelma no comando da banda Calypso, desabafou do fim do casamento com a cantora e relembrou que sofreu ataques dos fãs.

Segundo o músico, eles viviam um relacionamento de fachada para manter a banda. "No camarim ela ficava com as bailarinas e eu ficava com os músicos. Meu casamento já tinha acabado há muito tempo, meu casamento não existia mais. A gente estava trabalhando. (Ela) Ficava em um quarto e eu ficava em outro (...) me calei esse tempo todo para preservar a minha família, preservar meus filhos", entrega em entrevista ao Fofocalizando, do SBT.

Ximbinha relatou ataques sofridos após a separação se tornar pública. "Eu não terminei a Calypso. Eu levei pedrada, levei garrafada, só não me mataram, mas eu passei o pão que o diabo amassou. Os fãs vieram me atacar de uma maneira que invadiram a minha casa", completa Ximbinha.

Ximbinha e Joelma foram casados entre 2003 e 2015, e chegaram ao auge da fama no comando da banda Calypso. O fim do casamento foi marcado por acusações de violência doméstica e traição.